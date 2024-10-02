Шесть рейсов «Победы» задержали из-за закрытия воздушного пространства Ирана

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Шесть рейсов лоукостера «Победа» (часть группы «Аэрофлот») между Москвой и ОАЭ были предварительно задержаны из-за закрытия воздушного пространства Ирана. Об этом информирует РИА Новости.
В компании журналистам сообщили, что в связи с закрытием воздушного пространства Ирана 2 октября предварительно задержаны рейсы из Москвы (Внуково) в ОАЭ (Дубай и Абу-Даби) и обратно. В частности, рейс DP991 из Москвы в Дубай (международный аэропорт Аль-Мактум) задерживается до 11:00 МСК, рейс DP793 — до 12:30 МСК, а рейс DP753 в Абу-Даби — до 11:30 МСК. Обратные рейсы также подлежат задержке: DP992 из Дубая в Москву — до 18:20 по местному времени, DP794 — до 19:00 по местному времени, и DP754 из Абу-Даби — до 18:50 по местному времени.
Уточняется, что в аэропорту вылета с пассажирами будут взаимодействовать представители авиакомпании «Победа». Помимо этого, сообщается, что уточнить время задержки и статус рейса можно на табло аэропорта вылета.
Ранее сообщалось, что аэропорт Миядзаки отменил все рейсы, потому что на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Уточняется, что в аэропорту вылета с пассажирами будут взаимодействовать представители авиакомпании «Победа». Помимо этого, сообщается, что уточнить время задержки и статус рейса можно на табло аэропорта вылета.
«Клиенты информируются по контактам, указанным в бронировании. Также для обеспечения дополнительной коммуникации о статусе рейсов для клиентов создаются оперативные чаты», — добавили в перевозчике.
Ранее сообщалось, что аэропорт Миядзаки отменил все рейсы, потому что на одной из рулежных дорожек произошел, предположительно, взрыв и пошел дым. На месте происшествия работают две бригады противопожарных служб. Весь персонал и пассажиры были эвакуированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова