Юрист объяснила, как вернуть деньги за детский абонемент
Родители вправе отказаться от оплаченного курса или абонемента, даже если ребёнок уже посетил несколько занятий. В таком случае можно потребовать деньги за неоказанные услуги. Об этом RT рассказала адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.
По словам юриста, потребитель может отказаться от договора оказания услуг в любое время. Это предусматривают статьи 32 закона «О защите прав потребителей» и 782 ГК РФ. Объяснять причину отказа не требуется. При этом организация вправе удержать стоимость уже проведённых занятий и фактически понесённые расходы. Поэтому вернуть полную стоимость абонемента после начала занятий нельзя.
Условие «абонементы возврату не подлежат» не отменяет право клиента отказаться от дальнейших занятий и получить деньги за неоказанные услуги. Если организация полностью исключает возврат средств, такое правило противоречит законодательству о защите прав потребителей.
Сумму возврата могут рассчитать по стоимости разовых занятий, если это предусмотрено договором. По словам Борзенко, такой порядок сам по себе не запрещён законом, однако его правомерность зависит от условий договора. Если организация фактически удерживает деньги за сам отказ от занятий, а не за оказанные услуги и расходы, такое условие можно оспорить.
Для возврата средств нужно направить организации письменное заявление. Если она удерживает часть суммы как расходы, следует запросить расчёт и подтверждающие документы. Отказ, основанный только на внутреннем правиле о невозврате абонемента, можно оспорить через Роспотребнадзор или суд.
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