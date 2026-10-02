Юрист объяснила, как вернуть деньги за детский абонемент

02 октября 2026, 12:49

Родители могут потребовать оплату за занятия, которые ребёнок не посетил

Фото: istockphoto / Professor25

Родители вправе отказаться от оплаченного курса или абонемента, даже если ребёнок уже посетил несколько занятий. В таком случае можно потребовать деньги за неоказанные услуги. Об этом RT рассказала адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.