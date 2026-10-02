Опасность крысиной лихорадки для россиян в Таиланде оценили

02 октября 2026, 12:39

АТОР: крысиная лихорадка в Таиланде не угрожает российским туристам

Фото: iStock/Valeriy Volkonskiy

Крысиная лихорадка не угрожает российским организованным туристам в Таиланде. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).