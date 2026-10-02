Опасность крысиной лихорадки для россиян в Таиланде оценили
Крысиная лихорадка не угрожает российским организованным туристам в Таиланде. Об этом заявила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По словам специалистов, которые приводит РИА Новости, речь идет о тех россиянах, которые приехали в Таиланд через туркомпании. Такие туристы живут в отелях и посещают только те места, которые соответствуют санитарным нормам. Существует ли опасность для самостоятельных путешественников, в материале не раскрывается.
Ранее департамент контроля заболеваний Минздрава Таиланда сообщил о риске распространения лептоспироза, или крысиной лихорадки. Предупреждение касалось населения, сотрудников экстренных служб и волонтеров, которые устраняют последствия паводка в Бангкоке и других районах страны. В АТОР отметили, что оно также адресовано жителям затопленных и разрушенных домов.
Ранее сообщалось, что российский педагог попал в тайскую тюрьму после двух опозданий на работу.
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