23 ноября 2026, 21:49

Journal of Personality: открытость новому часто оставляет женщин без пары

Фото: iStock/fizkes

Как одни люди остаются без пары, а другие быстро ее находят — и значит ли одиночество, что человек несчастлив, ответил профессор Еврейского университета в Иерусалиме Эльяким Кислев. Два его исследования опубликовал журнал Journal of Personality и Cross-Cultural Research.