Названы черты характера, которые часто оставляют человека без пары
Как одни люди остаются без пары, а другие быстро ее находят — и значит ли одиночество, что человек несчастлив, ответил профессор Еврейского университета в Иерусалиме Эльяким Кислев. Два его исследования опубликовал журнал Journal of Personality и Cross-Cultural Research.
В первой работе Кислев вместе с коллегами проанализировал 14 волн лонгитюдного опроса в Германии. Как оказалось, люди с высокой открытостью опыту и ищущие нового чаще оставались без пары. У женщин эта связь была особенно сильной.
Экстраверсия, добросовестность и доброжелательность, наоборот, чаще сочетались с партнером. Из «темной триады» высокая психопатия и некоторые формы нарциссизма встречались у одиноких людей, а макиавеллизм — у тех, кто состоит в отношениях. При этом исследователи отмечают, что личность не определяет романтическое будущее и единого «типа» одиноких нет.
Вторая работа основана на ответах 5017 одиноких людей старше 30 лет из США, Великобритании, Японии, Мексики и Испании. Те, кто ощущал больше свободы и независимости, были более довольны своей жизнью. А одинокие, сталкивавшиеся с предрассудками и уговорами найти партнера, своему положению были не рады. Авторы подчеркивают, что их работы не доказывают, что черты характера или дискриминация непосредственно вызывают одиночество, но показывают, что оно бывает разным.
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