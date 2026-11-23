23 ноября 2026, 21:35

РСТ не получал сведений о массовом заражении россиян лихорадкой денге во Вьетнаме

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Российский союз туриндустрии не располагает информацией о массовом заражении россиян лихорадкой денге во Вьетнаме. Об этом заявил руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.