Россиянам рассказали о лихорадке денге во Вьетнаме
Российский союз туриндустрии не располагает информацией о массовом заражении россиян лихорадкой денге во Вьетнаме. Об этом заявил руководитель комитета РСТ по страхованию Кирилл Сгибнев.
По его словам, которые приводит РИА Новости, обращений от туроператоров о случаях заболевания среди организованных туристов не поступало. В то же время собеседник агентства допустил, что отдельные случаи заражения у отдыхающих все же возможны.
Ранее телеграм-канал «SHOT Проверка» сообщил о вспышке лихорадки денге среди российских туристов. По его данным, с начала года на симптомы заболевания во Вьетнаме пожаловались не менее 30 граждан РФ. При этом местные медики отмечают резкий рост числа пациентов и дефицит свободных палат в некоторых больницах.
Инфекция передается через укусы зараженных комаров. Специфического противовирусного лечения от нее нет, а осложнения могут возникнуть даже после спада температуры.
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