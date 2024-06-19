Названы дата и место прощания с корреспондентом Никитой Цицаги, погибшим в зоне СВО

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Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги, погибшим в зоне спецоперации, состоится 22 июня в зале ЦКБ РЖД имени Семашко.
«Прощание с корреспондентом NEWS.ru Никитой Цицаги пройдет в субботу, 22 июня. Мероприятие начнется в 10:00 в зале ЦКБ РЖД имени Семашко по адресу: Москва, ул. Будайская, д. 2, с. 13. О месте похорон будет сообщено дополнительно», — сообщает NEWS.ru.
Напомним, 16 июня в Донецкой Народной Республике погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги. Уточняется, что трагедия произошла в районе Никольского монастыря под Угледаром, откуда корреспондент планировал сделать репортаж.
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Опубликован последний репортаж погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги
Элина Позднякова