Захарова: убийство Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу гибели российского военного корреспондента Никиты Цицаги в зоне специальной военной операции.
Мария Захарова отметила, что это уже вторая подобная атака на российских журналистов за неделю.
Она также выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего журналиста, который с 2022 года работал в зоне СВО.
Журналист издания News.ru Никита Цицаги был убит 16 июня в ДНР в результате прицельного удара украинского беспилотника. Атака произошла во время подготовки репортажа около Никольского монастыря под Угледаром.
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«Ужасное убийство Никиты Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима, который несет ответственность за многочисленные жертвы среди мирных граждан. Мы убеждены, что виновные будут наказаны», — заявила Захарова.
Она также выразила глубокие соболезнования семье и близким погибшего журналиста, который с 2022 года работал в зоне СВО.
Журналист издания News.ru Никита Цицаги был убит 16 июня в ДНР в результате прицельного удара украинского беспилотника. Атака произошла во время подготовки репортажа около Никольского монастыря под Угледаром.
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Артем Кузьмин