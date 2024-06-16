Захарова: убийство Цицаги — еще одно тяжкое преступление бандеровского режима

ВСУ сосредотачивают силы с техникой на втором и третьем эшелонах обороны в районе Харькова, что может свидетельствовать о подготовке к контратаке на этом направлении. Об этом сообщил оператор БПЛА российских войск с позывным Линь в интервью РИА Новости.