Следователи установят причастных к гибели корреспондента Никиты Цицаги в ДНР

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Следственный комитет РФ будет устанавливать причастных к гибели военного фотокорреспондента Никиты Цицаги после обстрела Вооруженными силами Украины в Угледаре, ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Следственный комитет России примет все необходимые меры для выявления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — говорится в сообщении.Ранее стало известно, что корреспондент Никита Цицаги погиб в ДНР в результате атаки ВСУ.
Кроме того, стало известно, что журналист НТВ Валерий Кожин скончался в больнице после того, как попал под обстрел со стороны ВСУ в Никитовском районе Горловки.
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