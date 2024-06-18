Опубликован последний репортаж погибшего корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги

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Последний материал погибшего корреспондента издания NEWS.ru Никиты Цицаги называется «Птичники в Марьинке». Он был снят в зоне боевых действий на Кураховском направлении, где специальный взвод БПЛА («птичек» на сленге бойцов) уничтожал технику и живую силу противника.
Этот сюжет теперь опубликован во всех социальных сетях и на YouTube-канале NEWS.ru. Никита смог пообщаться с бойцами, которые первыми вошли в Марьинку и дошли до окраин населённого пункта. Солдаты рассказали корреспонденту о нюансах своей работы, описали, как они научились выцеливать танки Leopard, склады и блиндажи противника.
В своём репортаже журналист также показал кумулятивный снаряд «Фазан», способный прожечь броню танка. Бойцы специального взвода БПЛА рассказали, что на таких снарядах они пишут послания украинцам в память о погибших товарищах.
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Стремительное изменение театра военных действий в зоне специальной военной операции породило новую воинскую специальность — «птичник». Простая конструкция беспилотников и умелое управление ими делает дроны поистине устрашающим оружием», — рассказывал Никита Цицаги.
В своём репортаже журналист также показал кумулятивный снаряд «Фазан», способный прожечь броню танка. Бойцы специального взвода БПЛА рассказали, что на таких снарядах они пишут послания украинцам в память о погибших товарищах.
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Александр Бойцов