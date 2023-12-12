Названы даты последних звонков и выпускных вечеров в подмосковных школах

Фото: Минобразования МО
Последний звонок для подмосковных выпускников прозвенит 24 и 25 мая, а выпускные вечера пройдут 28 и 29 июня, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
«Точную дату каждая школа установит самостоятельно», – отметила она.Как уточнили в пресс-службе Министерства образования Подмосковья, период сдачи экзаменов начнётся 23 мая. Школьникам предстоит сдать географию, литературу и химию.
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Лора Луганская