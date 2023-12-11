В России стартует конкурс для молодых педагогов

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Учителя России смогут принять участие во II Всероссийском конкурсе «Лучшие педагогические практики». Об этом «Радио 1» рассказали в пресс-службе Института гуманитарного образования и информационных технологий.
По словам создателей конкурса, целью мероприятия является профессиональное взаимодействие педагогов из разных регионов России для обмена опытом, взаимной поддержки, мотивации и поднятия самооценки.
Приём конкурсных работ стартует 10 января и продолжится до 30 марта 2024 года.
Победителей конкурса объявят 10 мая.
В институте рассказали, что многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой адаптации при вхождении в профессию. Чтобы помочь педагогам справиться с этим периодом ИГУМО совместно с Комитетом науки, образования и культуры Совфеда РФ запустил Всероссийский онлайн-проект «Школа молодых педагогов». В рамках этого проекта в 2023 году уже состоялся I Всероссийский конкурс «Лучшие педагогические практики». В нём приняли участие порядка 500 молодых учителей со всей России.
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Приём конкурсных работ стартует 10 января и продолжится до 30 марта 2024 года.
В институте рассказали, что многие молодые специалисты сталкиваются с проблемой адаптации при вхождении в профессию. Чтобы помочь педагогам справиться с этим периодом ИГУМО совместно с Комитетом науки, образования и культуры Совфеда РФ запустил Всероссийский онлайн-проект «Школа молодых педагогов». В рамках этого проекта в 2023 году уже состоялся I Всероссийский конкурс «Лучшие педагогические практики». В нём приняли участие порядка 500 молодых учителей со всей России.
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Анастасия Чинкова