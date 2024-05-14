В Московской области в этом году откроют более 260 пунктов сдачи ЕГЭ

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Для сдачи Единого государственного экзамена в Подмосковье в этом году откроют 264 пункта. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
Основной период сдачи ЕГЭ в Московской области вместе с резервными днями пройдёт с 23 мая по 21 июня. Как напомнил председатель регионального парламента Игорь Брынцалов, с этого года ожидаются нововведения. Так, выпускники смогут пересдать экзамен по одному предмету до окончания приёмной кампании в вузах.
Ранее он заявлял, что всего в этом году ЕГЭ сдадут около 39 тыс. юных жителей Подмосковья, порядка 34 тыс. из них – выпускники школ.
По данным пресс-службы, самыми популярными предметами в 2024 году стали обществознание, информатика и иностранные языки. Расписание ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2024 году можно найти по ссылке.
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«Молодые люди также могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ, если они – отличники и закончили школу или колледж с золотой или серебряной медалью, активно и успешно участвовали в спортивных соревнованиях, добровольческой деятельности, олимпиадах», – напомнил Брынцалов.
Ранее он заявлял, что всего в этом году ЕГЭ сдадут около 39 тыс. юных жителей Подмосковья, порядка 34 тыс. из них – выпускники школ.
По данным пресс-службы, самыми популярными предметами в 2024 году стали обществознание, информатика и иностранные языки. Расписание ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2024 году можно найти по ссылке.
Читайте также:
ЕГЭ в этом году в Подмосковье будут сдавать около 39 тысяч человек
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Лора Луганская