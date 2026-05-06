Названы два критерия некачественного сна
Каждому человеку необходимо регулярно анализировать качество ночного отдыха. Об этом заявила психолог Нурия Руре в беседе с изданием Hola.
Руре утверждает, что о проблемах со сном можно говорить, если человеку требуется более 30 минут для засыпания не менее трёх раз в неделю. Вторым признаком плохого сна психолог назвала ночные пробуждения продолжительностью до получаса.
По словам специалиста, в 70 процентах случаев бессонница вызвана тревогой и быстрым темпом жизни. Она отмечает, что из-за тревоги люди оказываются в замкнутом круге: стресс мешает заснуть, а недостаток сна усиливает стресс. Руре добавила, что процесс формирования сна начинается с момента пробуждения утром, и у нас есть примерно 16-17 часов на его создание.
