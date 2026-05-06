Гинеколог назвала опасную привычку, из-за которой растет риск инфекций
Гинеколог Гонсалес Сильвия предупредила женщин об опасности гигиенической обработки влагалища изнутри. По ее словам, интимная зона сама поддерживает естественную чистоту без внешнего вмешательства. Об этом пишет Infosalus.
Врач объяснила, что такая процедура смывает полезную микрофлору и нарушает природный уровень кислотности. После этого меняется вагинальная среда. На таком фоне активнее размножаются вредные бактерии и грибки. Из-за этого повышается риск инфекций, возникает неприятный запах и появляются аномальные выделения.
Специалист посоветовала не использовать средства для внутреннего очищения без назначения врача. Она отметила, что лишний уход может навредить здоровью сильнее, чем его отсутствие.
