В Госдуме разъяснили механизмы защиты прав дольщиков в 2026 году

08 февраля 2026, 20:10

Депутат Чаплин: дольщики могут взыскать с застройщика не только неустойку

Фото: Istock/ilkercelik

Дольщики могут взыскать с застройщика компенсацию морального вреда за просрочку сдачи жилья. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.





В беседе с «NEWS.ru» Чаплин напомнил, что с 1 января 2026 года у застройщиков завершился период отсрочки. Теперь при нарушении сроков дольщики вправе обращаться в суд.

«Основным инструментом защиты является неустойка за просрочку передачи объекта. Её размер с 1 сентября 2024 года составляет 1/150 ключевой ставки Центрального банка за каждый день задержки от цены договора. Не стоит ограничиваться лишь требованием неустойки», — объяснил политик.