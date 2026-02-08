В Госдуме разъяснили механизмы защиты прав дольщиков в 2026 году
Депутат Чаплин: дольщики могут взыскать с застройщика не только неустойку
Дольщики могут взыскать с застройщика компенсацию морального вреда за просрочку сдачи жилья. Об этом заявил депутат Госдумы Никита Чаплин.
В беседе с «NEWS.ru» Чаплин напомнил, что с 1 января 2026 года у застройщиков завершился период отсрочки. Теперь при нарушении сроков дольщики вправе обращаться в суд.
«Основным инструментом защиты является неустойка за просрочку передачи объекта. Её размер с 1 сентября 2024 года составляет 1/150 ключевой ставки Центрального банка за каждый день задержки от цены договора. Не стоит ограничиваться лишь требованием неустойки», — объяснил политик.Депутат заявил, что через суд можно взыскать расходы на юриста и компенсацию морального вреда. Если застройщик откажется платить добровольно, суд может наложить штраф 5% от суммы. Перед судом нужно направить девелоперу досудебную претензию. Документ лучше отправить заказным письмом. Если ответа нет 10 дней, можно готовить иск, заключил Чаплин.