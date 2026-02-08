В Госдуме рассказали о новшествах при получении налогового вычета по ипотеке

08 февраля 2026, 18:39

Депутат Панеш: ипотечный вычет с 2026 года будут считать по ставке НДФЛ

Фото: Istock/sommart

Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что с 2026 года расчёт налогового вычета по ипотеке будет учитывать ставку НДФЛ заёмщика. Размер возврата теперь зависит не только от расходов на жильё, но и от годового дохода гражданина.





В беседе с «NEWS.ru» Панеш пояснил, что максимальный вычет на покупку жилья может составить 440 тысяч рублей для высоких доходов (ставка НДФЛ 22%), а не только 260 тысяч (при ставке 13%).

«Аналогично, возврат налога с уплаченных по ипотеке процентов может достигать до 660 тысяч рублей», — добавил эксперт.