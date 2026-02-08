В Госдуме рассказали о новшествах при получении налогового вычета по ипотеке
Депутат Панеш: ипотечный вычет с 2026 года будут считать по ставке НДФЛ
Заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что с 2026 года расчёт налогового вычета по ипотеке будет учитывать ставку НДФЛ заёмщика. Размер возврата теперь зависит не только от расходов на жильё, но и от годового дохода гражданина.
В беседе с «NEWS.ru» Панеш пояснил, что максимальный вычет на покупку жилья может составить 440 тысяч рублей для высоких доходов (ставка НДФЛ 22%), а не только 260 тысяч (при ставке 13%).
«Аналогично, возврат налога с уплаченных по ипотеке процентов может достигать до 660 тысяч рублей», — добавил эксперт.Политик отметил, что лимиты остаются прежними: 2 млн рублей на покупку и 3 млн — на проценты. Помимо этого, по словам парламентария, в 2026 году сохранится упрощённое оформление через личный кабинет налогоплательщика.
Срок проверки документов сокращается до одного месяца. Право на вычет имеют налоговые резиденты РФ с официальным доходом. Панеш заключил, что жильё не должно приобретаться у близких родственников, а использование маткапитала уменьшает сумму вычета.