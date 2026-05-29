Назван способ избавиться от старческого запаха
Старческий запах связан с окислительным стрессом и гормональными изменениями. Об этом сообщила нутрициолог Мишель Сэндс в интервью Yahoo.
Сэндс заявила, что с возрастом антиоксидантная защита ослабевает, уровень гормонов меняется, и кожа становится более подверженной окислительному стрессу. Это приводит к появлению характерного затхлого, жирного, слегка травянистого запаха, который многие ассоциируют со старением, пояснила она. Этот запах не связан с плохой гигиеной, а обусловлен выделением на коже вещества под названием 2-ноненаль.
Для уменьшения окислительного стресса Сэндс рекомендовала изменить образ жизни: наладить полноценный сон, увеличить физическую активность для наращивания мышечной массы, сократить потребление алкоголя и включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами и полифенолами. В числе таких продуктов она назвала яркие ягоды, зеленый чай, рыбу с высоким содержанием омега-3 жирных кислот и овощи, богатые серой, такие как брокколи и чеснок. Также эксперт посоветовала уменьшить количество обработанных продуктов, сахара и жареной пищи в рационе.
Кроме того, Сэндс предостерегла от поспешных выводов, что изменение запаха тела является неизбежным следствием старения. Внезапное изменение запаха может быть сигналом о проблемах с обменом веществ или заболеваниях, заключила нутрициолог.
