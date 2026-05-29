Малышева перечислила семь правил посещения общественного туалета
Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман и иммунолог Андрей Продеус перечислили в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале семь правил, которые нужно соблюдать во время посещения общественного туалета.
Малышева рекомендовала дезинфицировать руки перед тем, как зайти в кабинку, чтобы не касаться туалетной бумаги грязными руками. Врачи советуют выбирать кабинку, ближайшую ко входу. По словам Гандельмана, она обычно самая чистая, так как в неё заходит меньше всего людей. Однако люди часто избегают этой кабинки из-за страха, что кто-то услышит звуки из-за близости раковины. Малышева подтвердила слова коллеги, добавив, что люди обычно выбирают крайнюю кабинку.
Перед тем как сесть на унитаз, врачи рекомендуют осмотреть ободок и убедиться в его чистоте. Малышева также посоветовала оторвать первые 10 сантиметров туалетной бумаги и не использовать их, так как на них скапливается наибольшее количество бактерий. После посещения туалета необходимо закрыть крышку унитаза, чтобы предотвратить разбрызгивание.
Продеус заключил, что после выхода из кабинки нужно обязательно вымыть руки. Он рекомендовал открывать кран с помощью салфетки и вытирать руки полотенцем.
