Названы главные факты о пиве
Пиво не является исключительно летним напитком, зимой его продажи снижаются всего на 17%, поскольку разные сорта пенного дополняют и раскрывают вкус всесезонных блюд. Об этом сообщила РИА Новости руководитель направления по качеству сырья и материалов пивоваренной компании «Балтика» Мария Филипчук.
Она отметила, что хотя промышленное производство пива в России началось при Петре I, его варят из хмеля и солода уже более тысячи лет. В стране существует огромное разнообразие сортов пива, способных дополнить любое блюдо. Поэтому этот напиток отлично подходит для новогоднего стола, подчеркнула она. Тёмный насыщенный портер или стаут подчеркнут сливочный вкус пломбира и хорошо сочетаются с шоколадным тортом. Пшеничное пиво станет отличным дополнением к морепродуктам, а IPA (индийский пейл-эль) прекрасно подойдёт к запечённому мясу.
Кроме того, пиво остаётся низкокалорийным напитком, добавила эксперт. В классическом светлом пиве содержится всего около 45 килокалорий на 100 миллилитров, что значительно меньше, чем в соках и квасе. К тому же, благодаря использованию натуральных растительных компонентов, в пиве содержатся фитоэстрогены — природные вещества, которые могут быть полезны в небольших количествах, подытожила Филипчук.
