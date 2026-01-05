Названы главные факты о пиве

05 января 2026, 08:20

РИА Новости: пиво не является исключительно летним напитком

Фото: iStock/nitrub

Пиво не является исключительно летним напитком, зимой его продажи снижаются всего на 17%, поскольку разные сорта пенного дополняют и раскрывают вкус всесезонных блюд. Об этом сообщила РИА Новости руководитель направления по качеству сырья и материалов пивоваренной компании «Балтика» Мария Филипчук.