Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме

05 января 2026, 07:17

РИА Новости: переизбыток соли в организме может привести к гипертонии и отекам

Фото: iStock/towfiqu ahamed

Ежедневный переизбыток соли в организме может привести к гипертонии, отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.