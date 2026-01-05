Врач рассказала о последствиях переизбытка соли в организме
Ежедневный переизбыток соли в организме может привести к гипертонии, отекам и повышенной нагрузке на сердце и почки. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.
Врач отметила, что избыток соли в организме может возникнуть из-за чрезмерного потребления колбасы. В 100 граммах варёной колбасы содержится до трети, а в копчёной — до половины максимальной суточной нормы соли.
Кроме того, постоянное употребление колбасы, содержащей много соли, может вызвать нарушение водно-солевого баланса в организме.
