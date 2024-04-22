Стало известно, какие сумки будут в тренде летом 2024 года

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Огромные, вместительные, а также микромодели, плетеные варианты и сумки-ведра будут популярны в сезоне весна-лето 2024 года. Об этом рассказала стилист-имиджмейкер Цветана Софронова в беседе с изданием Москва 24.
По информации издания, очень модными по-прежнему будут большие сумки. Стилист отметила, что любовь к ним вполне объяснима. Они удобные и практичные, а также отлично вписываются в любой образ.
Кроме того, маленькие сумочки тоже оказались в трендах сезона. Софронова пояснила, что «это идеальный вариант для вечерних выходов», а также «отличная пара повседневному аксессуару». Эксперт подчеркнула, что сейчас модно носить две сумочки сразу.
Плетеные модели можно будет носить не только на пляже — они станут стильным дополнением к повседневному образу. Также в этом сезоне стоит обратить внимание на сумки-ведра. Они не только ярко выделяются своей необычной формой, но еще и удобные. В них может поместиться все необходимое.
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«Можно подобрать модель в виде объемного мешка или отдать предпочтение тоуту либо большому клатчу. Важно лишь помнить, что такие сумки лучше смотрятся, когда их носят именно в руках, а не на плече», — отметила она.
Кроме того, маленькие сумочки тоже оказались в трендах сезона. Софронова пояснила, что «это идеальный вариант для вечерних выходов», а также «отличная пара повседневному аксессуару». Эксперт подчеркнула, что сейчас модно носить две сумочки сразу.
Плетеные модели можно будет носить не только на пляже — они станут стильным дополнением к повседневному образу. Также в этом сезоне стоит обратить внимание на сумки-ведра. Они не только ярко выделяются своей необычной формой, но еще и удобные. В них может поместиться все необходимое.
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Дарья Осипова