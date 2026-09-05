Названы главные ошибки родителей в первые недели учебного года
Главная задача в первый месяц учебы — это мягкая адаптация ребенка к учебной деятельности без гиперконтроля. Об этом сообщила детский и семейный психолог Светлана Глагола, передает «Лента.ру».
Эксперт отметила, что родители должны определить свои ожидания от учебного года и настроить ребенка на соответствующий лад. Согласно ее мнению, важно следовать алгоритму, который позволит школьнику успешно справляться с учебной нагрузкой на протяжении всего года.
Однако, по словам психолога, многие родители допускают типичные ошибки в начале школьного обучения. Прежде всего, это резкий переход к большому объему учебных задач и нарушение режима дня. Например, когда составляется расписание школьных занятий, к нему часто добавляются репетиторы и кружки, что может приводить к поздним вечерам. Важно предусмотреть хотя бы один выходной день, подчеркнула Глагола.
Психолог добавила, что необходимо избегать чрезмерного контроля, когда ребенок постоянно отчитывается о своих действиях. Воспитание не должно основываться на навязывании чувства вины и связывании школьных успехов с самооценкой ребенка, заключила она.
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