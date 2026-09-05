Названы главные ошибки родителей в первые недели учебного года

05 сентября 2026, 19:01

Психолог Глагола: родителям надо мягко адаптировать ребенка к школе

Фото: iStock/Ritthichai

Главная задача в первый месяц учебы — это мягкая адаптация ребенка к учебной деятельности без гиперконтроля. Об этом сообщила детский и семейный психолог Светлана Глагола, передает «Лента.ру».