Стало известно, почему в средней полосе России уже желтеют листья деревьев

05 сентября 2026, 07:40

Биолог Сафонов: листва берез и лип начала желтеть в августе из-за стресса

Фото: iStock/puflic_senior

Листва берез и лип в ряде регионов средней полосы России начала единично окрашиваться в желтый цвет еще в августе из-за стресса на фоне засушливого лета. Об этом сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.