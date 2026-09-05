Стало известно, почему в средней полосе России уже желтеют листья деревьев
Листва берез и лип в ряде регионов средней полосы России начала единично окрашиваться в желтый цвет еще в августе из-за стресса на фоне засушливого лета. Об этом сообщил РИА Новости биолог Дмитрий Сафонов.
Лето в ряде областей оказалось засушливым, что могло привести к раннему пожелтению деревьев из-за стресса, вызванного неблагоприятными условиями. В этом году в некоторых регионах наблюдалась жара и недостаток осадков, что привело к появлению отдельных желтых листьев у деревьев уже в августе, отметил Сафонов.
Биолог подчеркнул, что в средней полосе России, включая Москву и Московскую область, начали желтеть листья у берез и лип, но эти случаи были единичными. В ближайшее время пожелтение листьев можно ожидать у кленов, дубов и осин, пояснил специалист. Известно, что дольше всех сохраняют листву дуб и некоторые виды тополей, добавил он.
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