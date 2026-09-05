Эндокринолог назвала возможные последствия дефицита витамина D
Руководитель отделения эндокринологии, эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева назвала в беседе с РИА Новости возможные последствия дефицита витамина D.
Недостаток витамина D у детей может привести к рахиту, а у взрослых — к проблемам с костями и мышцами. Табеева указала, что это способно вызвать мышечную слабость, боли в костях и увеличить риск остеопороза и переломов, особенно у пожилых людей.
Она отметила, что дефицит витамина D негативно сказывается и на иммунной системе, повышая частоту ОРВИ, гриппа и усложняя течение воспалительных заболеваний. Табеева добавила, что недостаток этого витамина связан с повышенным риском развития сахарного диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и некоторых видов рака. Кроме того, по словам Табеевой, у женщин дефицит витамина D может влиять на течение беременности и фертильность, то есть на способность к зачатию.
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