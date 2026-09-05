Эндокринолог назвала возможные последствия дефицита витамина D

05 сентября 2026, 09:22

Врач Табеева: дефицит витамина D может нарушить работу иммунной системы

Фото: iStock/ilona titova

Руководитель отделения эндокринологии, эксперт клиники превентивной и антивозрастной медицины Европейского медицинского центра (EMC) Камиля Табеева назвала в беседе с РИА Новости возможные последствия дефицита витамина D.