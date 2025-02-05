В Подмосковье ввели автоматическую проверку льгот для школьников

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Сервис автоматической предпроверки льгот подключили к услуге «Скоро в школу» на госпортале Московской области, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.
«При подаче заявления сервис предпроверки автоматически определяет льготы для каждого ребёнка и предлагает подходящую социальную выплату. При этом если ребёнку в текущем году уже назначена выплата, информация об этом отображается на экране», — объяснила принцип работы сервиса министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.Услуга «Скоро в школу», предоставляемая на подмосковном госпортале, является комплексной: через неё можно оформить выплату на одежду и питание для семей с ребёнком-инвалидом, выплату на школьную форму для многодетных семей, подарочный набор — рюкзак с канцелярскими принадлежностями — для первоклассников из малоимущих семей и пр.
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