Жителям Подмосковья рассказали, как заказать ремонт газового оборудования онлайн

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Жителям Подмосковья на региональном портале госуслуг доступен вызов мастера для ремонта и замены газового оборудования. С начала года через этот сервис уже поступило 16 заявок на ремонтные работы, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Чаще всего заявителям требовалась замена оборудования – газовых плит и водонагревателей с истёкшим сроком эксплуатации. Также жители просили обновить элементы самого газового оборудования – гибкую подводку и сопло газовых горелок в плитах», – рассказали в ведомстве.Чтобы заказать услугу через портал, понадобится указать свой лицевой счет. Узнать его номер можно в личном кабинете клиента на сайте а или по телефону +7(495)122-40-04.
«В перечень работ по замене имеющегося газового оборудования входят услуги слесаря; отключение оборудования; ремонт и установка нового оборудования. С момента оформления и обработки заявки бригада выезжает на место в течение суток. Можно согласовать и конкретный удобный день для выезда специалистов», – добавили в Минчистоты.Там напомнили, что на региональном портале можно также заключить договор на техническое обслуживание газового оборудования, оформить перерасчёт размера платы за газ, переоформить договор о поставке газа.
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Лора Луганская