Названы главные риски при покупке ранних арбузов
Арбузы в конце мая и начале лета не обязательно опасны, но именно ранние плоды чаще вызывают вопросы по качеству, условиям выращивания и хранения. Об этом сообщила «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры пищевой безопасности Университета РОСБИОТЕХ Анна Джабакова.
Распространённое мнение о том, что ранние арбузы содержат большое количество химических веществ, имеет под собой определённые основания. В начале сезона часть продукции действительно выращивается с применением удобрений и стимуляторов роста для быстрого выведения товара на рынок. Однако, как объяснила специалист, ранние арбузы появляются на прилавках не только благодаря агрессивной агротехнике, но и благодаря современным тепличным технологиям, выращиванию в южных регионах и импорту.
Риск повышенного содержания нитратов в ранних арбузах действительно выше, чем в разгар сезона. Нитраты сами по себе не опасны для здоровья, так как являются естественным компонентом роста растений. Однако их избыточное количество может стать проблемой. Особенно уязвимы к этому дети, беременные женщины и люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы, отметила Джабакова.
На практике чаще всего опасность представляют не нитраты, а бактерии и неправильное хранение. Арбуз, как продукт с высоким содержанием воды и сахаров, является идеальной средой для размножения микроорганизмов. Если он хранится в жарких условиях, лежит у дороги или имеет трещины и повреждения, риск кишечных инфекций значительно возрастает по сравнению с риском отравления химическими веществами.
Важно учитывать сезонность. Для российских арбузов естественным массовым сезоном является вторая половина лета, особенно август. Чем ближе к этому периоду, тем выше вероятность приобрести плод, созревший естественным образом, без использования ускорителей роста, заключила эксперт.
