Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты

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Самые высокие средние зарплаты предлагают в Екатеринбурге и Москве. Об этом информирует РБК.
Согласно исследованиям «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата по России составила 67,2 тысячи рублей. Сообщается, что это на 9% больше, чем прошлым летом.
В тройку лидеров с самыми высокими средними зарплатами вошли Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. Отмечается, что в Екатеринбурге средняя высокая заработная плата составляет 68,3 тысячи рублей, в Москве — 78,2 тысячи, а в Питере — 70,6 тысячи.
Помимо этого, в топ-15 городов также вошли Тула, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск и Псков.
Ранее сообщалось, что профессии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту зарплат в России. Заработная плата водителей увеличилась на 64% и составила 125,4 тысячи рублей. Зарплаты промоутеров выросли на 63% — с 35,6 тысячи до 58,2 тысячи рублей.
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В тройку лидеров с самыми высокими средними зарплатами вошли Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. Отмечается, что в Екатеринбурге средняя высокая заработная плата составляет 68,3 тысячи рублей, в Москве — 78,2 тысячи, а в Питере — 70,6 тысячи.
Помимо этого, в топ-15 городов также вошли Тула, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск и Псков.
Ранее сообщалось, что профессии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту зарплат в России. Заработная плата водителей увеличилась на 64% и составила 125,4 тысячи рублей. Зарплаты промоутеров выросли на 63% — с 35,6 тысячи до 58,2 тысячи рублей.
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Дарья Осипова