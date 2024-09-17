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Названы города, где предлагают самые высокие средние зарплаты

РБК: самые высокие средние зарплаты предлагают в Екатеринбурге и Москве
17 сентября 2024, 10:23
Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

Самые высокие средние зарплаты предлагают в Екатеринбурге и Москве. Об этом информирует РБК.
Согласно исследованиям «Авито Работы», средняя предлагаемая зарплата по России составила 67,2 тысячи рублей. Сообщается, что это на 9% больше, чем прошлым летом.

В тройку лидеров с самыми высокими средними зарплатами вошли Екатеринбург, Москва и Санкт-Петербург. Отмечается, что в Екатеринбурге средняя высокая заработная плата составляет 68,3 тысячи рублей, в Москве — 78,2 тысячи, а в Питере — 70,6 тысячи.



Помимо этого, в топ-15 городов также вошли Тула, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Краснодар, Тюмень, Ростов-на-Дону, Воронеж, Красноярск и Псков.

Ранее сообщалось, что профессии водителя, промоутера и специалиста технической поддержки стали лидерами по росту зарплат в России. Заработная плата водителей увеличилась на 64% и составила 125,4 тысячи рублей. Зарплаты промоутеров выросли на 63% — с 35,6 тысячи до 58,2 тысячи рублей.

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Как правильно переоформить или передать права на квартиру
17 сентября 2024, 10:50

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

Существует несколько способов переоформить права на квартиру: купля-продажа, дарение, рента и наследование. Каждый из них имеет свои особенности и требования, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Купля-продажа: сделка включает подписание договора купли-продажи, регистрацию перехода прав в Едином государственном реестре недвижимости (через Росреестр) и передачу денежных средств.

Дарение: для родственников налог не взимается, в других случаях одаряемый должен заплатить государству 13 % от стоимости квартиры.

Пожизненная или постоянная рента: этот вариант подходит для тех, кто хочет получить содержание в обмен на передачу квартиры.

Наследование: недвижимость переходит к новому собственнику только после смерти предыдущего владельца. Вместе с жильём наследник получает и все долги.

Для переоформления квартиры необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Заключить договор купли-продажи, дарения или ренты;
  2. Оплатить государственную пошлину;
  3. Подать заявление на регистрацию в Росреестр;
  4. Предоставить документы в Росреестр;
  5. Получить новую выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);
  6. Завершить расчёты.
Чтобы отказаться от права собственности на квартиру, необходимо подать заявление о признании объекта бесхозяйным имуществом. Муниципальный или государственный орган рассмотрит заявление и, если оно будет удовлетворено, поставит объект на учёт как бесхозяйный. Через год после постановки недвижимости на учёт орган сможет зарегистрировать право собственности на этот объект в Росреестре.

В период, пока объект числится как бесхозяйный, собственник обязан:

  1. Оплачивать налоги;
  2. Оплачивать жилищно-коммунальные услуги;
  3. Ухаживать за имуществом и содержать его;
  4. Нести ответственность за объект.
Если владелец захочет вернуть объект обратно в свою собственность до перехода прав, ему следует обратиться в Росреестр с заявлением о принятии недвижимости вновь во владение, пользование и распоряжение.

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В Подмосковье начался конкурс субботников
17 сентября 2024, 10:44

Фото: Минтер МО

Конкурс субботников «Чистябрь» проводится в Московской области с 15 сентября по инициативе Центра Чистой природы 12-15, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Принять участие в конкурсе может любой желающий. Для этого нужно собрать команду, выбрать участок, который вы приведёте в порядок, и получить бесплатную атрибутику: перчатки и мешки из перерабатываемых материалов», — говорится в сообщении.
В «конкурсной» уборке предусмотрено начисление баллов за собранный мусор, число участников субботника, а также за организованный для них обед. Победители получают экологические наборы из термокружки и ланч-бокса или других полезных предметов.

Подробная информация о конкурсе размещена по ссылке.

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#подмосковье
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Обман мужа Блиновской и ранение на СВО: подробности задержания адвоката Пашаева
Адвоката Эльмана Пашаева задержали на СВО за обман мужа Блиновской: подробности
17 сентября 2024, 10:29

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Правозащитник Эльман Пашаев, ранее известный как адвокат Михаила Ефремова, был задержан следственными органами России 17 сентября 2024 года. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, что может привести к десяти годам лишения свободы и штрафу. О том, как он связан с делом «королевы марафонов» Елены Блиновской и СВО расскажет редакция «Радио 1».

Уголовное дело Пашаева


Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Пашаева по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Согласно информации следствия, в феврале 2024 года он убедил Алексея Блиновского на встрече в Москве, что сможет избавить его и супругу от уголовного преследования за определённое вознаграждение. В результате Пашаев получил от Блиновского значительную сумму денег. По информации портала «Shot», речь идет о миллионе рублей.


Что грозит Пашаеву

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Эльману Пашаеву может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет, сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко. Кроме того, ему может грозить штраф в размере до одного миллиона рублей.


Подробности дела

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

По версии следствия, Пашаев при личной встрече с супругом Елены Блиновской получил денежные средства в особо крупном размере взамен на освобождение от ответственности «королевы марафонов» и ее мужа, обвиняемых в отмывании денежных средств и неуплате налогов.

Бывший адвокат обвиняется в мошенничестве, напоминающем «дело Ефремова». Он продолжал вводить в заблуждение своего клиента, понимая, что не сможет решить его проблемы, сначала получив предоплату, а затем ожидая полного вознаграждения. В разбирательство вмешался Военный следственный комитет, который и задержал Пашаева, так как правозащитник до настоящего времени проходил службу на СВО.


Пашаев на СВО


Прежде сообщалось, что Пашаев получил ранение под Угледаром, когда украинский дрон сбросил боеприпас рядом с ним и его сослуживцем. После взрыва экс-адвоката отбросило взрывной волной, он получил травму поясницы и теперь не может нормально ходить.
Несмотря на ранение и лечение в Московском госпитале, Пашаев вернулся на фронт.


Долги Пашаева


Согласно информации из телеграм-каналов «Shot» и «Mash», в последние месяцы Пашаев испытывал серьезные финансовые трудности. Он и его жена накопили долг перед налоговой службой на сумму 1,6 миллиона рублей: 700 тысяч рублей задолжал сам Пашаев, а 923 тысячи — его супруга.

Пашаев может быть причастным к отмыванию денег

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Эльман Пашаев может быть замешан в отмывании денег через свой благотворительный фонд, который поддерживает детские дома, молодежь и военнослужащих на СВО, сообщает «Mash».

По имеющимся данным, схема могла быть связана с продажей дронов. Пашаев продавал их военным, а оплату оформлял как благотворительные взносы в свой фонд, что позволяет избежать налогообложения. В последнее время он даже не проявлял осторожности: суммы ниже 500 тысяч рублей просил переводить на карту своего секретаря.
«Благотворительность для меня — это не только важное, но и простое дело, которое каждый может сделать, чтобы помочь тем, кто в беде или нуждается в поддержке. Особенно сейчас, когда многие сталкиваются с трудностями из-за военных действий», — отмечается в цитате от имени Пашаева на сайте фонда.

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В России стали чаще переводить детей на домашнее обучение
МГПУ: в России стали популярны домашнее обучение и онлайн-школы
17 сентября 2024, 10:21

Фото: iStock/Motortion

В России всё больше набирают популярность домашнее обучение и онлайн-школы. Об этом говорится в исследовании Московского городского педагогического университета (МГПУ).
По статистике, с 2016 года в 10 раз увеличилось количество детей, обучающихся вне школ. Восемь лет назад на дому обучались 17,9 тысячи детей (0,1% от всего числа учащихся), а к 2023 году их число выросло до 174,7 тысячи человек (1%). Конечно, особую популярность дистанционное обучение получило во времена коронавируса, однако такая тенденция сохраняется по сей день.

Авторы исследования указывают на то, что родителям нравится возможность индивидуального подхода к обучению их детей. Руководитель Центра аналитических исследований и моделирования в образовании МГПУ Елена Петряева указала на то, что образовательные сайты сейчас предлагают обучение в небольших группах до 15 человек в сопровождении психолога и логопеда. Именно этого, по всей видимости, не хватает родителям в общеобразовательных школах.

Отмечается, что к домашнему обучению чаще всего прибегают спортсмены и музыканты, которым неудобно посещать общеобразовательную школу, а также школьники, чьи родители часто переезжают из-за работы. Также есть россияне, покинувшие страну вместе с детьми после 2022 года, но принявшие решение дать им российское образование.

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#школьники
#учёба
#родители
#образование
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Загруженность дорог Подмосковья утром 17 сентября оставила пять баллов
17 сентября 2024, 10:16

Фото: iStock/Motortion

На пять баллов по десятибалльной шкале оценивается загруженность дорог Московской области по состоянию на утро вторника, 17 сентября, основные пробки отмечаются при движении по направлению к Москве на трёх федеральных трассах и пятнадцати шоссе, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Проезд в сторону столицы затруднён на трассах М-9 «Балтия», М-4 «Дон» и А-105, а также на следующих шоссе: Калужское, Ленинградское, Энтузиастов, Носовихинское, Волоколамское, Косинское, Каширское, Варшавское, Пятницкое, Ярославское, Минское, Рязанское, Боровское, Рублёво-Успенское и Щёлковское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром зафиксирован один миллион машин, что совпадает со средними показателями прошлого месяца.

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#московская область
#подмосковье
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На Земле началась магнитная буря, близкая к максимальному уровню
17 сентября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/murat4art

После прохождения плазменного облака, недавно выброшенного Солнцем, на Земле возникла магнитная буря, достигающая почти максимального уровня. Об этом проинформировали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, пишет РИА Новости.
Магнитные бури делятся на несколько категорий в зависимости от их интенсивности и воздействия на Землю. Каждая буря имеет свои характеристики и может по-разному влиять на технологии и природу на планете.

«После 10 часов нахождения в периферийных областях солнечного плазменного облака планету всё же зацепило ядром выброса», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что скачок параметров окружающего космического газа был зафиксирован в 01:30 по московскому времени, а в 04:30 произошли значительные изменения.

Согласно данным лаборатории, наземные магнитометры зафиксировали начало магнитной бури с уровнем 3.66, что близко к четырем баллам по пятибалльной шкале. Помимо этого, там добавили, что событие пока продолжается. Однако длительным оно быть не должно.

Ранее стало известно, что на Солнце произошла одна из самых сильных с 2017 года вспышек. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солнце
#магнитные бури
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В жилом комплексе «Аникеевский» будет построена вторая очередь домов
17 сентября 2024, 09:48

Фото: Министерство жилищной политики Московской области

В Подмосковном Красногорске будет построена вторая очередь в жилом комплексе «Аникеевский». Проект включает два 14-этажных жилых здания, детский сад на 122 места и коммерческую инфраструктуру. Девелопер ГК «Гранель» получила разрешение на строительство, сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Общая площадь зданий составляет более 60 тысяч квадратных метров. Корпуса №1.1 и 1.2 рассчитаны на 1092 квартиры. Застройщик предлагает варианты с отделкой и без неё. В проекте представлены различные типы квартир, включая студии и четырёхкомнатные, а также квартиры евроформата с объединённой кухней-гостиной. Во дворе будут оборудованы детские и спортивные площадки.

В корпусе 1.2 разместится детский сад для 122 детей от 2 до 7 лет. В саду предусмотрены пять групп, кружки, учебные помещения, музыкальные и спортивные залы, медицинский кабинет и пищеблок. Застройщик обеспечит дошкольное учреждение всем необходимым для развития детей.

В первой очереди строятся корпуса высотой от 4 до 7 этажей, три из которых уже введены в эксплуатацию. В процессе строительства находятся детский сад на 315 мест и детские и взрослые поликлиники на 60 и 70 посещений в смену соответственно.

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#строительство
#квартиры
#жк
#подмосковные стройки
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В Московской области за первую неделю собрано свыше семи тонн органических отходов
17 сентября 2024, 09:34

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

В Московской области проходит экологическая акция по сбору излишков яблок и бахчевых культур. Жители региона активно участвуют в акции, и только за первую неделю было собрано более 7 тонн урожая, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Акция «Сдай яблоки и бахчевые на переработку» началась 9 сентября в 44 городских округах региона. Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области установило более 77 брендированных контейнеров для сбора сезонных отходов.

Наибольшей популярностью акция пользуется среди жителей Ленинского городского округа. Местные садоводы сдали более пятидесяти килограммов яблок и бахчевых.

«Хорошая и нужная акция. В сезон, когда урожай удался, не знаешь, куда применить его избытки. И соседям раздашь, и заготовки приготовишь, а остатки все равно девать некуда. Все портится, очень жалко. Об акции узнали из социальных сетей. Теперь наши яблоки получат вторую жизнь и пойдут на корм для животных», — рассказал участник акции Александр Ульянов.

До 22 сентября каждый житель региона может присоединиться к проекту. Непроданные продукты можно сдать в специальные пункты приёма, расположенные возле торговых точек, например, рядом с рынками и торговыми рядами, а также в садовых товариществах.

Точки сбора отходов указаны на интерактивной карте.

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В Подмосковье стартовала экологическая акция «День в лесу»

Экологическая акция по сохранению леса стартует в Подмосковье на 20 площадках
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#экология
#подмосковье
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В Москве начали эксперимент с динамическим тарифом на парковку
17 сентября 2024, 09:01

Фото: iStock/Prapat Aowsakorn

В центре Москвы появилась возможность припарковать автомобиль бесплатно, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
Это стало возможным благодаря внедрению динамического тарифа на парковку в рамках пилотного проекта. Теперь стоимость стоянки будет зависеть от загруженности конкретного участка, отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
«Справедливо устанавливать тариф в зависимости от занятости машино-мест: если парковка свободна, она может быть даже бесплатной, а с увеличением загруженности цена будет расти. Мы приглашаем автомобилистов участвовать в тестировании», – добавил вице-мэр.

Если свободных мест нет или их очень мало, цена останется стандартной. Однако по мере освобождения мест стоимость будет снижаться, вплоть до 0 рублей. Пилотный проект пройдет до конца сентября на улице Ильинке, Новой площади, площади Тверская Застава, в Никитском переулке и на Рождественском бульваре.

Заявки на участие и подробную информацию можно найти на сайте московского паркинга. Для остальных водителей стоимость парковки останется прежней.

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