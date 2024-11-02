Риелтор предложил альтернативные методы покупки жилья при высокой ключевой ставке

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В Госдуме назвали альтернативы покупке жилья: наемное жилье и жилищные кооперативы с государственной поддержкой. Об этом рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева.
Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что жилищные кооперативы — это хорошая идея, учитывая то, на каком уровне сейчас держится ключевая ставка.
По его словам, коммерческий найм — выгоден, но на длинном временном отрезке — от 10 до 15 лет, если меньше, то получится финансирование больших объемов строительства без получения обратных денег — субсидирование для государства.
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«На мой взгляд, потребительские жилищные кооперативы — тема для среднего класса людей, которые не могут взять ипотеку под 28% годовых, но готовы вкладывать определенные средства каждый год и получить квартиру на каком-то этапе своего финансирования. Но эти кооперативы могут иметь место быть только, если государство, действительно, будет поддерживать и в какой-то мере субсидировать их деятельность предоставлять земли или инфраструктуру при строении дома, либо просто льготное финансирование. Еще должен быть жесткий контроль над деятельностью таких кооперативов, потому что, как в лихие 90-е, могут найтись жулики, которые оставят и без квартиры, и без денег», — сказал риэлтор.
По его словам, коммерческий найм — выгоден, но на длинном временном отрезке — от 10 до 15 лет, если меньше, то получится финансирование больших объемов строительства без получения обратных денег — субсидирование для государства.
«Коммерческий найм — это когда ты платишь за само правовладение, но в таком случае государство должно построить дом, чтобы в последствии раздать нанимателям эти квартиры в аренды с правом выкупа. В целом, это интересная с точки зрения финансирования схема», — поделился эксперт.
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Анастасия Бондарева