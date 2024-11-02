Риэлтор раскрыл, снизят ли застройщики цены на жилье в условиях ключевой ставки

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Большинство россиян ждут, что жильё подешевеет. Но застройщики держат цены и рассчитывают, что спрос активизируется.
Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Андрей Банников в беседе с «Радио 1» объяснил, что в нынешней ситуации с повышением ключевой ставки застройщики предпринимают усилия: предоставляют программы рассрочек в 3-4 года и возможность купить новостройку и подождать, когда процентная ставка уменьшится.
Он подчеркнул, что застройщик не может понизить цены без согласования с кредитором.
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«Музыку заказывает банк, который финансирует стройку. У застройщиков нет финансовой подушки, по которой они могли бы без должного финансирования строить и снижать цены. На начале проекта застройщик предоставляет банку-кредитору определенный план реализации», — сказал эксперт.
Он подчеркнул, что застройщик не может понизить цены без согласования с кредитором.
«Деньги в данном случае находятся в крупнейшем банке. Решение о серьезном понижении не может приниматься одним застройщиком. Но они сейчас принимают меры. Мы все живем надеждой, что через 2-3 года ситуация со стоимостью денег изменится», — заключил риэлтор.
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Анастасия Бондарева