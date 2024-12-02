Названы города Подмосковья, где теплоснабжение поставили под особый контроль

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Власти Московской области поставили под особый контроль теплоснабжение в нескольких городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.
«Ряд округов находится на особом контроле Минэнерго региона. Это, например, Подольск и Чехов, а также муниципалитеты, где работает концессионер ООО «Газпром теплоэнерго МО». Среди них городские округа Солнечногорск, Пушкинский, Сергиево-Посадский и Воскресенск. В этих муниципалитетах проведены все мероприятия по подготовке к зиме. Модернизация планируется и в последующие годы», – отметили в министерстве.Там назвали готовность Московской области к отопительному периоду 2024-2025 годов стопроцентной. Подготовлено почти 6,5 тыс. социально-значимых объектов, 46 ,7 тыс. многоквартирных домов, 2,8 тыс. котельных, 1,8 тыс. центральны тепловых пунктов, 11 тыс. км теплосетей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщал, что на модернизацию коммунальной инфраструктуры за пять лет во все округа Подмосковья будет инвестировано около 300 млрд рублей.
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Лора Луганская