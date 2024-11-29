В Долгопрудном построят котельную мощностью 60 МВт

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Блочно-модульную котельную мощностью 60 МВт планируют построить на улице Циолковского в Долгопрудном, подряд на реализацию проекта выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, построить котельную и поставить туда всё оборудование, необходимое для эксплуатации такого объекта. Кроме того, подрядчик должен будет предусмотреть место для установки двух дополнительных котлов — на перспективное расширение», — говорится в сообщении.Все работы по строительству котельной должны быть завершены в 2027 году.
Начальная цена лота составляет 507 миллионов 788 тысяч 189 рублей 39 копеек. Заявки принимаются до 18 декабря.
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Лев Каштанов