Проблему отключений отопления в селе Березнецово решат в ближайшее время

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вместе с заместителями и депутатами окружного совета ответили на вопросы жителей села Березнецово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В основном речь шла о проблемах ЖКХ, благоустройстве, строительстве и содержании дорог, земельно-имущественных отношениях и других сферах жизнедеятельности. Некоторые вопросы касался периодического отключения отопления в селе.
Одна из жительниц обратилась с вопросом о медобследовании. Профильные специалисты сообщили, что 30 ноября в центре амбулаторной онкологической помощи на базе взрослой поликлиники пройдет день открытых дверей, в ходе которого жители могут пройти комплекс обследований.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
К главе округа также обратился житель деревни Толочаново с вопросом об очистке колодцев. Он рассказал, что колодец в населённом пункте требует очистных и ремонтных работ. Мужальских поручил включить объект в план работ.
Как отметили в пресс-службе, встречи в формате выездной администрации помогают оперативно реагировать на обращения жителей, выстраивать конструктивный диалог. Их проведение будет продолжено.
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«Котельная находится в нормативном состоянии. Есть проблемы с подачей электричества. Вместе со специалистами обслуживающей организации ПАО «Россети Московский регион» мы решим этот вопрос», – пообещал Мужальских.
Одна из жительниц обратилась с вопросом о медобследовании. Профильные специалисты сообщили, что 30 ноября в центре амбулаторной онкологической помощи на базе взрослой поликлиники пройдет день открытых дверей, в ходе которого жители могут пройти комплекс обследований.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино
К главе округа также обратился житель деревни Толочаново с вопросом об очистке колодцев. Он рассказал, что колодец в населённом пункте требует очистных и ремонтных работ. Мужальских поручил включить объект в план работ.
Как отметили в пресс-службе, встречи в формате выездной администрации помогают оперативно реагировать на обращения жителей, выстраивать конструктивный диалог. Их проведение будет продолжено.
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Лора Луганская