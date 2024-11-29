Проблему отключений отопления в селе Березнецово решат в ближайшее время

«Семён Юшенков одержал победу в номинации «Экоподелки». На конкурс он представил арт-часы, которые сделал из цветных карандашей», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Темой III Международного детского экологического форума стало «Изменение климата глазами детей». Участие в форуме приняли ребята из 19 стран, из всех заявок, включающих различные научные и творческие проекты, жюри выбрало самые лучшие.Форум организовал фонд защиты окружающей среды «ЭКОФОН», который активно занимается вопросами экологии и устойчивого развития.В музее Каширы проведут интерактивную лекцию «Шоколадные тайны»В Кашире состоялся практический тур Всероссийской олимпиады по химииКаширским школьникам вручили знаки отличия ГТО