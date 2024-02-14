Названы города Подмосковья с самыми высокими зарплатами

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Самая высокая средняя заработная плата наблюдается в посёлке Барвиха (83 897 рублей). Следом идёт Истра с 79 488 рублей. Третье место занимает Звенигород с самым высоким уровнем прироста средней зарплаты в регионе в размере 38%. В настоящее время в городе фиксируется сумма в 77 498 рублей.
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