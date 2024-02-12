Названы специалисты с самыми высокими зарплатами в Подмосковье

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В текущем году наблюдается рост предлагаемых зарплат в Подмосковье. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе «Avito Работа».
Отмечается, что в целом с начала 2024 году количество вакансий в Московской области увеличилось на 66%, по сравнению с тем же период прошлого года. Также на 13% выросла средняя заработная плата, достигнув показателя в 73 079 рублей вместо 64 558 рублей в прошлом году.
Самыми высокооплачиваемыми рабочими в Подмосковье в январе этого года стали фрезеровщики со средним заработком в 146 588 рублей и автоэлектрики, получающие 123 218 рублей.
Следом за ними идут строители (122 064 рублей), монтажники (121 069 рублей) и плотники (116 523 рублей).
Если рассматривать офисных специалистов, то среди них лидерами по заработной плате стали менеджеры по развитию (90 820 рублей), менеджеры проектов (90 159 рублей) и менеджеры по продажам (88 377 рублей).
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Самыми высокооплачиваемыми рабочими в Подмосковье в январе этого года стали фрезеровщики со средним заработком в 146 588 рублей и автоэлектрики, получающие 123 218 рублей.
Если рассматривать офисных специалистов, то среди них лидерами по заработной плате стали менеджеры по развитию (90 820 рублей), менеджеры проектов (90 159 рублей) и менеджеры по продажам (88 377 рублей).
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Анастасия Чинкова