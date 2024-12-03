Названы города с наибольшими тратами на празднование Нового года

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Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Казань и Нижний Новгород заняли топ-5 в рейтинге городов, где больше всего потратят денег на украшение общественных пространств к Новому году. К соответствующим выводам пришло исследование «Тендерплан», где были проанализированы госзакупки к зимнему празднику в 16 крупнейших городах России.
Как отмечает «Газета.Ru», изучившая результаты исследования, Санкт-Петербург опередил Москву по затратам более чем в два раза. На украшения, атрибутику, оформление, подарки и прочие элементы Нового года в городе потратят 1,2 млрд рублей.
Тем временем улицы столицы украсили 4,5 тысячами новогодних конструкций, сообщает «Вечерняя Москва». Современное праздничное освещение потребляет в десятки раз меньше электричества и рассчитано на работу в любую погоду.
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Тем временем улицы столицы украсили 4,5 тысячами новогодних конструкций, сообщает «Вечерняя Москва». Современное праздничное освещение потребляет в десятки раз меньше электричества и рассчитано на работу в любую погоду.
«Особую атмосферу создают главные символы праздника — около одной тысячи новогодних елей, которые украсят разноцветные шары и гирлянды», — подчеркнул заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.Читайте также:
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Данил Пономарев