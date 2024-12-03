Названы города с наибольшими тратами на празднование Нового года

Резонансное дело, которое вызвало широкий общественный интерес как в России, так и за её пределами в прошлом десятилетии, получило продолжение в эфире шоу «Малахов». В центре сюжета — Надежда Фратти, обвиняемая в организации продажи более тысячи детей за границу. Одной из вывезенных зарубеж девочек стала Елена Ригони. Спустя 20 лет она вернулась в Россию, чтобы найти свою семью и восстановить утраченные связи. Подробности — в материале «Радио 1».