Стилист рассказала, как создать новогодний костюм ребенку своими руками

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Декабрь вступил в свои законные права, а значит, новогодние детские утренники все ближе и ближе. Детям, особенно девочкам, всегда хочется на праздниках выглядеть ярче всех, но что делать, если совершенно нет времени на покупку костюмов?
Стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» рассказала, как можно создать новогодний наряд дочери своими руками.
По словам стилиста, не стоит забывать про аксессуары для девочки.
Анна Скороходова подчеркнула, что всегда можно использовать фантазию и создать образ, вдохновившись каким-нибудь сказочным героем, не забывая при этом пожелания и особенности ребенка.
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«Можно использовать платье или сочетание блузы с юбкой, которую, например, усыпать искусственными цветами или бантиками. Их можно нашить в любом количестве, в любой последовательности и любого размера. Главное — уделить этому процессу достаточное количество времени. Образ будет сказочным», — посоветовала она.
По словам стилиста, не стоит забывать про аксессуары для девочки.
«Их должно быть немного для того, чтобы ребенок не выглядел чересчур взросло, но с помощью аксессуаров (сумок, украшений, декоративных элементов, обуви) можно придать поистине новогоднее настроение даже какому-то лаконичному и спокойному образу», — отметила собеседница.
Анна Скороходова подчеркнула, что всегда можно использовать фантазию и создать образ, вдохновившись каким-нибудь сказочным героем, не забывая при этом пожелания и особенности ребенка.
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Анастасия Бондарева