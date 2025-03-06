Названы города с самым высоким ростом цен на вторичное жилье

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Городами-миллионниками с самыми высокими ценами на вторичное жилье стали Москва, Санкт-Петербург, Казнь, Нижний Новгород и Екатеринбург. Об этом «Татар-информу» сообщили в «Яндекс Недвижимости».
При этом Казань, как отмечается, заняла первое место по увеличению цен на вторичном рынке недвижимости — 1,9% роста за февраль. Вместо со столицей Татарстана в тройке лидеров оказались Воронеж и Челябинск — 1,5% и 1,3% роста соответственно.
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«Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки на прежнем уровне. Повышение ключевой ставки могло бы стать фактором, который приведет к снижению средних цен на вторичном рынке. Как правило, дорожающие кредиты приводят к тому, что собственники охотнее идут на торг с покупателями с наличными средствами», — поделился с изданием коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.Читайте также:
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