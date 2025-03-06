Риелтор раскрыл три важных секрета о покупке квартиры в 2025 году

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Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов поделился тремя важными советами, которые помогут россиянам при покупке квартиры в 2025 году. Первый — не брать жилье в рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года ставки по ипотеке, скорее всего, все еще будут держаться на довольно высоком уровне.
«Во-вторых, не стоит покупать квартиру в комплексе с существенной (свыше года) задержкой сроков ввода, даже если девелопер предлагает крупный дисконт. Иначе есть риск стать обманутым дольщиком. И, наконец, в-третьих, рекомендую приобретать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения, так как власти Москвы сейчас ведут активную борьбу с данным форматом недвижимости», — посоветовал риелтор в беседе с «Газетой.Ru».В то же время карьерный консультант Ильгиз Валинуров усомнился в сообщениях о том, что сдавать жилье в аренду оказалось в 6 раз выгоднее, чем вести бизнес — почти 33%-ный рост доходов рантье против 5,3% у обычных предпринимателей. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что при высокой доходности сдачи жилья в аренду не стоит забывать высоком пороге входа, долгом сроке окупаемости и дополнительных расходах, которые могут существенно снизить прибыльность.
«Рост доходов рантье связан с ростом цен на жилье и аренду, это непреодолимая сила. Но давайте относиться к этому по-простому: бизнес по сдаче жилья в аренду — это тоже бизнес. Есть предприниматели, которые специально покупают жилье в ипотеку, делают ремонты и создают управляющие компании под это», — поделился консультант.Читайте также:
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