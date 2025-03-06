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Риелтор раскрыл три важных секрета о покупке квартиры в 2025 году

Риелтор Сырцов: не стоит брать квартиру в рассрочку с переходом в ипотеку на год
Фото: iStock/Rawpixel

Фото: iStock/Rawpixel

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов поделился тремя важными советами, которые помогут россиянам при покупке квартиры в 2025 году. Первый — не брать жилье в рассрочку с переходом в ипотеку всего на год, так как к началу 2026 года ставки по ипотеке, скорее всего, все еще будут держаться на довольно высоком уровне.
«Во-вторых, не стоит покупать квартиру в комплексе с существенной (свыше года) задержкой сроков ввода, даже если девелопер предлагает крупный дисконт. Иначе есть риск стать обманутым дольщиком. И, наконец, в-третьих, рекомендую приобретать апартаменты офисного, а не гостиничного назначения, так как власти Москвы сейчас ведут активную борьбу с данным форматом недвижимости», — посоветовал риелтор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время карьерный консультант Ильгиз Валинуров усомнился в сообщениях о том, что сдавать жилье в аренду оказалось в 6 раз выгоднее, чем вести бизнес — почти 33%-ный рост доходов рантье против 5,3% у обычных предпринимателей. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнул, что при высокой доходности сдачи жилья в аренду не стоит забывать высоком пороге входа, долгом сроке окупаемости и дополнительных расходах, которые могут существенно снизить прибыльность.
«Рост доходов рантье связан с ростом цен на жилье и аренду, это непреодолимая сила. Но давайте относиться к этому по-простому: бизнес по сдаче жилья в аренду — это тоже бизнес. Есть предприниматели, которые специально покупают жилье в ипотеку, делают ремонты и создают управляющие компании под это», — поделился консультант.
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Редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за полмиллиона подписчиков
06 марта 2025, 16:36

Фото: istockphoto/monkeybusinessimages

Редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за полмиллиона подписчиков. Канал сайта на этой платформе существует с лета 2021 года.
Как рассказала главный редактор Ольга Сабурова, следующей целью редакции является Пирамидка, которую вручают за один миллион подписчиков.
«Все это время мы предлагаем контент, отвечающий запросам и ожиданиям широкой аудитории. Это новости, статьи, фото и видео на самые интересные темы. 2024-й — год нашего триумфа. Рекорды по просмотрам, приросту читателей и подписчиков», — поделилась Сабурова, поблагодарив аудиторию и всех, кто поддерживает канал.
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Демоны внутри: Психиатр объяснил, как зарубежные игрушки влияют на психику российских детей
Психиатр Федорович: одна игрушка не может влиять на психику ребенка
06 марта 2025, 15:54

Фото: iStock/Edgar

Зарубежные игрушки навязывают российским детям неправильные ценности, об этом заявила глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
«Происходит демонизация игрушек, образ доброго героя стал меркнуть. <...> У нас продаётся огромное количество игрушек-монстров, игрушек в гробах. Это образы, с которыми растёт ребёнок, а потом мы удивляемся числу детских суицидов», — пояснила она.

Врач-психиатр, психотерапевт Александр Федорович в беседе с «Радио 1» заявил, что связь между игрушками и детскими суицидами есть, однако она не совсем прямая.

«Нужно зайти чуть шире: это целая индустрия. Сначала появляется какая-то игра, приложение, потом появляется мультик, потом игрушка и так далее. То есть это продвижение какой-то идеи, какого-то тренда», — пояснил эксперт.

По его словам, на психику ребенка влияет не одна игрушка, а совокупность.

«Что-то одно повлиять не может. А вот если это комплексный подход: сначала игрушка, потом карнавальные костюмы, потом сайты или ресурсы и так далее. Нельзя говорить, что отдельно взятая игрушка на что-то повлияла. Но говорить о том, что есть некий подход, идея формирования соответствующего депрессивного влияния на детей — однозначно да», — прокомментировал психиатр.

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#игрушки
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Начался отбор юнармейцев для участия в военно-патриотическом лагере «Юнармеец»
06 марта 2025, 15:40

Фото: yunarmy.ru

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «ЮНАРМИЯ» объявило о старте конкурсного отбора для участия в тематической дополнительной общеразвивающей программе «Военно-патриотический лагерь "Юнармеец"», сообщает пресс-служба организации.
Программа пройдет с 4 по 24 мая 2025 года на базе Всероссийского детского центра «Смена».

К участию приглашаются юнармейцы в возрасте от 14 до 17 лет, проявившие себя в военно-прикладных дисциплинах, военно-спортивных играх, конкурсах, а также в общественной и гражданско-патриотической деятельности.

Отбор проводится в несколько этапов. До 15 марта принимаются заявки и портфолио участников, включающие достижения в юнармейском движении, а также конкурсное задание — видеопрезентацию на тему «Связь поколений».

Дополнительная информация доступна на официальных сайтах «ЮНАРМИИ» и ВДЦ «Смена».

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Для россиян организовали семинары по защите от мошенников
06 марта 2025, 15:34

Фото: istockphoto.com/artoleshko

Обучающие вебинары, посвящённые защите от интернет-мошенников и телефонных мошенников, организовали для россиян в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони сам», сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
«Целью проекта является информирование граждан о схемах мошенничества в различных сферах жизнедеятельности, а также предоставление инструментов для эффективного противодействия этим схемам», — говорится в сообщении.
В частности, для просмотра доступен видеоматериал о мошенничестве при покупке машины. Кроме того, в открытый доступ выложен полуторачасовой видеоролик, посвящённый разбору реальных случаев мошенничества.

Полезные материалы по теме размещаются также на сайте проекта «Перезвони сам» и в разделе «Кибербезопасность» на портале «Госуслуги».

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На столичном «Зоофесте» в добрые руки отдали более 40 кошек и собак и 10 улиток
06 марта 2025, 14:51

Фото: istockphoto.com/chendongshan

Акцию по поиску пристройству животных провели в рамках масштабного фестиваля «Зоофест», который проходил в столице в течение двух дней, в результате свой дом нашли собаки, кошки, а также улитки-ахатины и морская свинка, сообщает пресс-служба мероприятия.
«Выставку-пристройство животных из приютов организовали РОО «Найди друга» фонд помощи бездомным животным «Котодетки». За два дня фестиваля любящих хозяев нашли 34 кошки и восемь собак, включая спасённых щенков», — говорится в сообщении.
Кроме того, уголок экзотики «Ахатинка» провёл акцию «По улитке в каждый дом», в результате в добрые руки были переданы более десяти улиток. А благодаря проекту «Домики для бездомных поросят» удалось пристроить морскую свинку Груню.

В рамках фестиваля для гостей были организованы выставки животных разных видов и пород, включая лис, змей и даже мокриц, а также лекции, мастер-классы, конкурсы, лотереи, показательные выступления и шоу-программа.

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