В Можайске подготовили подъезд к месту вырубки главной новогодней ели страны

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Подъезд к месту, где срубят новогоднюю ёлку для Соборной площади Московского Кремля, подготовили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Будущая главная новогодняя ёлка страны растёт в Можайском округе. К ней подготовили подъездную дорогу протяжённостью 180 метров, а также обустроили парковку и площадку для спецтехники и комфортного пребывания гостей праздника. Общая площадь работ составила 5 тысяч квадратных метров. В организации подъезда и площадки участвовали 12 дорожных рабочих, было задействовано девять единиц техники», — говорится в сообщении.Главную ёлку страны планируют срубить в понедельник, 9 декабря. Зимнюю красавицу установят на Соборной площади.
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Лев Каштанов