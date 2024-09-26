Названы грибы, за сбор которых можно попасть в тюрьму

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Сбор краснокнижных грибов карается законом, напомнил юрист Илья Русяев.
За сбор, приобретение, хранение и перевозку грибов, занесённых в Красную книгу, может последовать штраф в размере до одного миллиона рублей или даже лишение свободы на срок до четырёх лет, заверил юрист в беседе с NEWS.ru.
Он призвал обратить особое внимание на такой вид, как рядовка мацутакэ. Именно она упоминается в законе в качестве примера краснокнижного гриба, за сбор которого будут применены выше упомянутые меры.
В законе не прописано, каким способом необходимо собирать грибы: срезать или выдергивать. Но из экологических соображений грибы лучше срезать ножом, оставляя над поверхностью земли небольшую часть ножки, что позволит сохранить грибницу.
Русяев также напомнил, что незнание закона не освобождает граждан от ответственности. Но всё же посоветовал перед походом в лес прочесть полный список грибов, запрещённых к сбору. Такой список находится в открытом доступе на сайте Министерства природы России.
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Он призвал обратить особое внимание на такой вид, как рядовка мацутакэ. Именно она упоминается в законе в качестве примера краснокнижного гриба, за сбор которого будут применены выше упомянутые меры.
В законе не прописано, каким способом необходимо собирать грибы: срезать или выдергивать. Но из экологических соображений грибы лучше срезать ножом, оставляя над поверхностью земли небольшую часть ножки, что позволит сохранить грибницу.
Русяев также напомнил, что незнание закона не освобождает граждан от ответственности. Но всё же посоветовал перед походом в лес прочесть полный список грибов, запрещённых к сбору. Такой список находится в открытом доступе на сайте Министерства природы России.
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Анастасия Чинкова