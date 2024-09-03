В двух подмосковных муниципалитетах выявили краснокнижные грибы

Фото: пресс-служба Минэкологии МО / А. Зиновьева и А. Козлова
Сразу из двух городских округов Подмосковья сообщили о находках грибов, занесённых в Красную книгу Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкологии региона со ссылкой на специалистов, ведущих мониторинг редких и охраняемых видов.
«В городе Пущино рядом с подъездом многоэтажки жильцы обнаружили место обитания звездовика сводчатого. При этом выявлена целая группа краснокнижных грибов. Часто популяции этого гриба образуют круги, которые в народе именуют «ведьмиными кольцами». А в Солнечногорском округе выявлен трутовик разветвлённый, или зонтичный. Группа трутовиков образует одно поселение, в котором может быть более 200 экземпляров», – рассказали в пресс-службе.Как отметили в министерстве, новые находки краснокнижных грибов говорят о том, что ценные экосистемы сохраняются в Подмосковье даже в городских условиях.
Читайте также:
Блогер Тихомиров раскрыл, когда в Подмосковье начнётся сезон грибов
В Подмосковье обнаружили новые популяции краснокнижных грибов
В Подмосковье предупредили о миллионных штрафах за сбор краснокнижных грибов
Лора Луганская