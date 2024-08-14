Названы идеальные позы для хорошего секса

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Секс-эксперты озвучили несколько идеальных поз для тех, кто только начинает свой путь в интимной жизни. Эти рекомендации опубликованы в издании The Sun.
Для новичков особую популярность может приобрести классическая «миссионерская» поза, при которой мужчина находится сверху. Эта позиция обеспечивает удобный зрительный контакт и большую поверхность соприкосновения между партнерами.
Еще одна удобная поза для начинающих - «наездница», где мужчина лежит, а женщина «седлает» его и выполняет движения вверх и вниз. Это позволяет контролировать темп и скорость, а также расслабляться, откидываясь назад, чтобы больше опираться на бедра.
Секс-эксперты также рекомендуют позу «ложки», которая обычно используется для сна. В этой позиции один партнер располагается спиной к животу другого. Поза «ложки» идеально подходит для утреннего секса или в моменты, когда партнеры не чувствуют себя особенно энергично.
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Еще одна удобная поза для начинающих - «наездница», где мужчина лежит, а женщина «седлает» его и выполняет движения вверх и вниз. Это позволяет контролировать темп и скорость, а также расслабляться, откидываясь назад, чтобы больше опираться на бедра.
Секс-эксперты также рекомендуют позу «ложки», которая обычно используется для сна. В этой позиции один партнер располагается спиной к животу другого. Поза «ложки» идеально подходит для утреннего секса или в моменты, когда партнеры не чувствуют себя особенно энергично.
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Елена Перлова