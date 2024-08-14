Названы идеальные позы для хорошего секса

14 августа 2024 года отмечают Медовый Спас — праздник, открывающий двухнедельный Успенский пост. Православные также вспоминают три великие святыни — Животворящий Крест Господень, образ Спасителя и икону Владимирской Божией Матери. В старину в связи с этими событиями существовало много разных примет, поверий и запретов. Предки всегда знали, что можно и что нельзя делать в этот день.