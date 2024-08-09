Женщину-полицейскую осудили за секс со школьницей

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В Великобритании сотрудница полиции рассказал, что имела связь с 15-летней школьницей. По словам подсудимой, она зала о возрасте девочки.
21-летняя сотрудница британской полиции была осуждена за связь с несовершеннолетней школьницей. Об этом сообщает газета The Sun.
Экс-полицейскую зовут Дарси Вудс-Броуди, она была арестована уже спустя шесть месяцев после того как поступила на службу. В ее личном смартфоне было найдено большое количество улик: личная переписка с ребенком, изображения и видео, которые Вудс-Броуди посылала своей жертве.
В ходе следствия бывшая сотрудница правоохранительных органов призналась, что знала о возрасте жертвы. когда вступала с ней в половую связь. Согласно заключению суда, известно, что секс между школьницей и женщиной происходили не только в доме Вудс-Броуди, но и в машине.
После громкого скандала экс-полицейская подала в отставку. Суд назначил ей два года заключения условно. Кроме того Вудс-Броуди на десять лет попала в реестр половых преступников.
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Экс-полицейскую зовут Дарси Вудс-Броуди, она была арестована уже спустя шесть месяцев после того как поступила на службу. В ее личном смартфоне было найдено большое количество улик: личная переписка с ребенком, изображения и видео, которые Вудс-Броуди посылала своей жертве.
В ходе следствия бывшая сотрудница правоохранительных органов призналась, что знала о возрасте жертвы. когда вступала с ней в половую связь. Согласно заключению суда, известно, что секс между школьницей и женщиной происходили не только в доме Вудс-Броуди, но и в машине.
После громкого скандала экс-полицейская подала в отставку. Суд назначил ей два года заключения условно. Кроме того Вудс-Броуди на десять лет попала в реестр половых преступников.
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Елена Перлова