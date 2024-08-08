Полиция Сочи привлекла к ответственности загоравших голыми на пляже туристов

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В Сочи привлекли к административной ответственности загоравших голыми на пляже туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Toda.
Правонарушители отдыхали на пляжах в Лазаревском и Хостинском районах. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как мужчины и женщины без купальных костюмов лежали у берега.
Через некоторое время к нудистам подошли правоохранители и попросили пройти с ними для составления протокола. Двоих привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство». С остальными полицейские провели разъяснительные беседы.
Ранее сообщалось, что жителя Армении выдворили из РФ после того, как его задержали за групповой секс на пляже в Сочи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Через некоторое время к нудистам подошли правоохранители и попросили пройти с ними для составления протокола. Двоих привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство». С остальными полицейские провели разъяснительные беседы.
Ранее сообщалось, что жителя Армении выдворили из РФ после того, как его задержали за групповой секс на пляже в Сочи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова