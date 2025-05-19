Названы инфлюенсеры VK Festа в Казани

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Инфлюенсерами (лидерами мнений) на VK Festе в Казани станут знаменитости: Валя Карнавал, Аня Pokrov, Женя Лизогуб, Милана Некрасова, Арсений Попов Utopia Show, Гурам Амарян и прочие звезды.
Как пишет портал «Татар-информ», проведут мероприятие Дмитрий Журавлев и Олеся Иванченко. Все блогеры поучаствуют в автограф-сессии, а гости лично пообщаются с ними и сделают совместные фотографии.
VK Fest 2025 пройдет в столице Татарстана 29 июня. Большой летний праздник состоится у Центра семьи «Казан». Для зрителей выступят певица Юлия Савичева, рэпер Баста, Элвин Грей, «Комната культуры» и другие исполнители.
Читайте также:
В России предложили поддерживать продвигающих семейные ценности блогеров
Пенсионерам сообщили об очередном перерасчёте пенсий
Юрист напомнила родителям о последствиях за ночные прогулки детей
VK Fest 2025 пройдет в столице Татарстана 29 июня. Большой летний праздник состоится у Центра семьи «Казан». Для зрителей выступят певица Юлия Савичева, рэпер Баста, Элвин Грей, «Комната культуры» и другие исполнители.
Читайте также:
В России предложили поддерживать продвигающих семейные ценности блогеров
Пенсионерам сообщили об очередном перерасчёте пенсий
Юрист напомнила родителям о последствиях за ночные прогулки детей
Никита Кротов