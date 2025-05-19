В России предложили поддерживать продвигающих семейные ценности блогеров

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Продвигающих семейные ценности блогеров необходимо поддерживать, считает детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Ее слова приводит портал «Татар-информ». Собеседница подчеркнула, что такая мера может помочь в повышении рождаемости.
«У нас очень много блогеров — многодетных мам, блогеров, которые продвигают семейные ценности, их необходимо поддерживать на государственном уровне, потому что за такими людьми идут, на них смотрят дети и молодежь», — сказала Ирина Волынец.По ее словам, нужно выпускать соответствующий контент для поддержки семьи, популяризации многодетности и традиционных семейных ценностей.
Волынец резюмировала, что для достижения результата необходима взвешенная и выстроенная госполитика с господдержкой.
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