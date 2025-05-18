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Юрист напоснила родителям о последствиях за ночные прогулки детей

Юрист Спиридонова: за прогулки детей ночью после комендантского часа грозит штраф
Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Родителям подростков, гуляющих после комендантского часа, грозят штрафы и постановка семьи на профилактический учёт. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
По её словам, в большинстве регионов РФ действуют временные ограничения: дети до 16 лет могут находиться на улице без взрослых до 22:00 (летом — иногда до 23:00), а подростки 16–18 лет — до 23:00 (в отдельных регионах зимой до 22:00).

Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак
Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак
Ночные прогулки запрещены несовершеннолетним без взрослых в парках, ТЦ, кафе и таких общественных местах как скверы, стадионы, кинотеатры, рестораны, вокзалы и аэропорты.

При задержании ребёнка после установленного времени полиция доставляет его домой или в отделение, после чего связывается с родителями. Первое нарушение влечёт штраф до 500 рублей за «ненадлежащее воспитание».

Повторные случаи сначала увеличивают сумму штрафа, а затем семью ставят на профилактический учёт.

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#нарушение
Юрист напомнил о серьезном штрафе за неправильный выгул собак
Юрист Соловьев: в РФ за неправильный выгул собак грозит штраф до 30 тысяч рублей
18 мая 2025, 05:38

Фото: iStock/Anna Reshetnikova

Россиянам грозят штрафы за нарушение правил выгула домашних животных. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев в интервью агентству «Прайм».
По его словам, выгул питомцев разрешён только в специально отведённых зонах, при этом владельцы обязаны убирать за ними продукты жизнедеятельности и контролировать передвижение животных.

Исключение сделано только для собак-проводников, сопровождающих людей с нарушениями зрения.

Особые требования касаются потенциально опасных пород собак: их запрещено выводить без намордника и поводка, кроме случаев нахождения на личной огороженной территории.

За нарушения предусмотрены штрафы: для граждан — от 1,5 до 3 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс., для юридических — до 30 тыс. рублей.

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#интервью
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Россиянам пояснили, в каких случаях в паспорте не требуется роспись
МВД РФ: прочерк в паспорте разрешается при невозможности расписаться
18 мая 2025, 04:46

Фото: iStock/Pavel Starikov

Прочерк вместо подписи в российском паспорте разрешено ставить только гражданам, которые физически не способны её прописать. Об этом говорится в материалах главного управления по вопросам миграции МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.
«Вместо подписи ставится прочерк только в том случае, когда гражданин РФ не имеет возможности в силу физической неспособности проставить свою подпись», — сообщили в МВД.
В российском законодательстве отсутствует чёткое определение «подписи», однако на практике она включает ФИО владельца и уникальный росчерк. Подпись в паспорте, расположенная на второй странице, служит для подтверждения данных и идентификации личности.

В МВД также уточнили, что изменение подписи (например, из-за естественных изменений почерка) не требует переоформления документа.

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Стало известно имя победительницы конкурса «Миссис Москва — 2025»
Невестка Юрия Куклачева стала победительницей конкурса «Миссис Москва — 2025»
18 мая 2025, 00:24

Дмитрий и Марина Куклачевы (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Невестка знаменитого дрессировщика Юрия Куклачева завоевала корону «Миссис Москва — 2025» в ярком финале конкурса красоты. Марина Куклачева обошла 22 талантливых женщин, покорив жюри и зрителей своим обаянием.
«Не будем тянуть интригу. Знаем, вы уже все извелись в ожидании. Вопреки всем прогнозам, новая Миссис Москва — Марина Куклачева», — передает издание «StarHit».
17 мая в концертном зале «Изумрудный» бизнес-парка Greenwood прошел финал конкурса, где 22 участницы, среди которых многодетные мамы, молодые бабушки и жены участников СВО, боролись за титул. Все эти женщины успешно совмещают материнство с разнообразными карьерами: кто-то посвящает себя медицине, психологии или спорту, а некоторые — актерскому мастерству.

Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии
Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии
Ведущими вечера стали актер Александр Суворов и «Миссис Москва» 2022 года Нина Банная, а в жюри блистали Анжелика Агурбаш, Дмитрий Губерниев и Азиза.



По итогу среди финалисток победила Марина Куклачева. После победы она нежно поцеловала мужа, подчеркнув, что поддержка любимого делает любую женщину королевой.

«Запомните, мужчина любит делами. Когда у вас хорошие мужья, вы всегда будете королевами», — с улыбкой сказала она.
Юрий Куклачев (Фото: Instagram* @kuklachevcats)

Юрий Куклачев, присутствовавший в зале, поздравил невестку, прочитав стихотворение на сцене. Марина была замужем за Дмитрием, сыном Куклачева, однако пара оформила развод 8 августа 2023 года, в День кошек. Несмотря на расставание, Марина все еще является режиссером и ведущей актрисой в «Театре кошек Куклачева».

Теперь Марине следует готовиться к следующему конкурсу в августе, где ей вновь представится шанс покорить сцену. На этот раз — в борьбе за титул «Миссис Россия — 2025».

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День Арины Капустницы 18 мая: что нужно делать, чтобы сохранить достаток и здоровье, народные приметы
17 мая 2025, 17:05

Фото: iStock/ Iri_sha

В народном календаре 15 мая отмечается День Арины Капустницы. Этот праздник получил своё название благодаря тому, что в середине мая на Руси начинали сажать рассаду, в том числе капусту и огурцы. Православные христиане в этот день чтят память великомученицы Ирины Македонской. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/ Yoeml

Святая Ирина жила во второй половине I века и была дочерью правителя области Мигдония в Македонии — Ликиния. В юности она поняла суетность язычества и уверовала во Христа. Её крестил апостол Тимофей, ученик апостола Павла.

Ирина отказалась от замужества, чтобы посвятить свою жизнь Богу. Она убеждала родителей стать христианами, и в итоге её отец Ликиний, после ряда испытаний, уверовал во Христа и крестил всё своё семейство.

Святая Ирина смело проповедовала Христа среди жителей Македонии, за что много раз подвергалась унижениям и страданиям. По приказу правителя Седекии её бросали в ров со змеями, пытались распилить пилой, привязывали к мельничному колесу. Однако мучения Ирины сопровождались чудесными знамениями, и многие уверовали во Христа.

Ирина обратила более 10 000 язычников. Когда Господь указал ей день кончины, она удалилась в горную пещеру около города Ефеса. На четвёртый день знакомые открыли пещеру и не нашли там тела святой Ирины — все поняли, что она была взята Господом на Небо.

В Византии, особенно в Константинополе, святая Ирина была весьма почитаема. В её честь было возведено несколько храмов. И после смерти святая Ирина символизировала силу веры и стойкость в испытаниях. Её жизнь и мученическая смерть стали примером для многих христиан.

Приметы дня


Фото: iStock/ Hana-Photo

  • Дождь на Арину Капустницу сулит хороший урожай хлеба.
  • Если земля впитала много воды, то лето будет засушливым. Если же вода осталась на поверхности почвы, то в летние месяцы будет много дождей.
  • Сирень зацвела, а соловьи ещё не запели — лето будет жарким.
  • Если у черёмухи много цвета — лето будет мокрое.

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Традиции 18 мая


Фото: iStock/ Hana-Photo

Одной из главных традиций дня Арины Капусницы было поддержание порядка в доме и дворе. Люди верили, что чистота помогает защитить семью от негативных влияний. Поэтому в этот день особенно важно было убрать дом, вымести мусор и привести в порядок двор.

Хотя работать в этот день не запрещалось, рекомендовалось ограничиться лёгкими делами. Сложные задачи, важные решения и тяжёлый труд лучше было отложить на другой день. Это было связано с поверьем, что в день Арины Капусницы лучше не перегружать себя работой, чтобы сохранить силы и благополучие.

Ещё одной традицией дня Арины Капусницы была высадка рассады капусты и других овощей. Особенно это касалось женщин. Считалось, что именно в этот день растения хорошо приживутся и дадут хороший урожай. Поэтому многие хозяйки уделяли время работе в саду и огороде.

​Что нельзя делать в этот день


Не оставляйте грязную посуду на ночь. Считалось, что это может привлечь болезни и ссоры в семью. Чтобы сохранить гармонию и здоровье, важно поддерживать порядок в доме.

Избегайте занятий строительством или ремонтом. Верили, что такие работы могут привести к бедам в доме. Лучше перенести их на другой день, чтобы не нарушить благополучие жилища.

Не стригите волосы и ногти. Поверье гласит, что в этот день стрижка может лишить вас успеха и благополучия.

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#болезни
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#приметы
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В России живодёров обяжут проходить психиатрическую экспертизу во избежание жертв среди людей
В России обяжут живодёров проходить психиатрическую экспертизу
17 мая 2025, 13:46

Фото: iStock/Osobystist

Обвиняемых в жестоком обращении с животными россиян обяжут проходить психиатрическую экспертизу, чтобы в будущем избежать преступлений и жертв среди людей. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что соответствующий законопроект депутаты Госдумы направили в Правительство. Инициатором нововведения стал депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов. Он подчеркнул, что в настоящее время обвиняемого в живодёрстве человека не направляют на экспертизу.

Изменения планируется внести в статью 196 Уголовно-процессуального кодекса России об обязательном назначении судебной экспертизы.

Арапов добавил, что жестокое обращение с животными является тревожным сигналом о серьёзных отклонениях в психике и может указывать на способность к совершению других насильственных преступлений, в том числе, по отношению к людям.

По статистике, в прошлом году было зафиксировано 656 случаев жестокого обращения с животными. Однако, их количество уменьшается, поскольку в 2023 году выявлено 682 инцидента, а в 2022-м – 709.

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