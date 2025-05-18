Юрист напоснила родителям о последствиях за ночные прогулки детей

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Родителям подростков, гуляющих после комендантского часа, грозят штрафы и постановка семьи на профилактический учёт. Об этом сообщила РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
По её словам, в большинстве регионов РФ действуют временные ограничения: дети до 16 лет могут находиться на улице без взрослых до 22:00 (летом — иногда до 23:00), а подростки 16–18 лет — до 23:00 (в отдельных регионах зимой до 22:00).
Ночные прогулки запрещены несовершеннолетним без взрослых в парках, ТЦ, кафе и таких общественных местах как скверы, стадионы, кинотеатры, рестораны, вокзалы и аэропорты.
При задержании ребёнка после установленного времени полиция доставляет его домой или в отделение, после чего связывается с родителями. Первое нарушение влечёт штраф до 500 рублей за «ненадлежащее воспитание».
Повторные случаи сначала увеличивают сумму штрафа, а затем семью ставят на профилактический учёт.
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Ночные прогулки запрещены несовершеннолетним без взрослых в парках, ТЦ, кафе и таких общественных местах как скверы, стадионы, кинотеатры, рестораны, вокзалы и аэропорты.
При задержании ребёнка после установленного времени полиция доставляет его домой или в отделение, после чего связывается с родителями. Первое нарушение влечёт штраф до 500 рублей за «ненадлежащее воспитание».
Повторные случаи сначала увеличивают сумму штрафа, а затем семью ставят на профилактический учёт.
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Мария Моисеева