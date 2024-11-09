Названы IT-профессии с самой высокой зарплатой

Фото: iStock/gorodenkoff
Самую высокую зарплату в IT-сфере получают DevOps-инженеры — 234 400 рублей в месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса HeadHunter. Второе и третье места в топе, как отмечается, заняли профессии дата-сайентиста и программиста-разработчика.
Согласно данным сервиса, дата-сайентисты зарабатывают 213 100 рублей в месяц, а программисты-разработчики — 147 800 рублей. Следом за ними идут бизнес-аналитики с доходом в 117,4 тысячи рублей, затем геймдизайнеры — 113,4 тысячи. После продукт-менеджеры с зарплатой в 112,4 тысячи, за ними аналитики — 92 300 рублей. Самую маленькую зарплату в топе самых высоких получают сетевые инженеры — 89,5 тысяч.
Читайте также:
Россиянам назвали самые перспективные направления для смены работы
IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах
Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России
Читайте также:
Россиянам назвали самые перспективные направления для смены работы
IT-эксперт Клименко объяснил потребность России в белых хакерах
Названа наиболее перспективная работа 2024 года в России
Данил Пономарев