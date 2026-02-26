Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию

26 февраля 2026, 08:56

РИА Новости: безработные предпенсионеры могут досрочно выйти на пенсию

Фото: iStock/mars58

Безработные предпенсионеры в возрасте от 54 лет и старше могут выйти на пенсию по старости досрочно. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.