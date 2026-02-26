Названы категории граждан, которые могут досрочно уйти на пенсию
Безработные предпенсионеры в возрасте от 54 лет и старше могут выйти на пенсию по старости досрочно. Об этом рассказала РИА Новости эксперт Президентской академии РАНХиГС Татьяна Подольская.
Безработные граждане предпенсионного возраста могут выйти на пенсию досрочно. Это касается женщин, достигших 54 лет, и мужчин старше 59 лет, которые встали на учёт в службу занятости и не смогли трудоустроиться.
Эксперт отметила, что досрочно на пенсию могут выйти работники вредных производств. Женщины могут это сделать в 45 лет, а мужчины — в 50. Право на досрочную пенсию имеют женщины со страховым стажем 37 лет и мужчины со стажем 42 года.
Кроме того, досрочно на пенсию могут претендовать педагоги, артисты и медицинский персонал, которые отработали 25 лет. Для них выход на пенсию возможен через пять лет после достижения этого стажа.
Особые условия предусмотрены для многодетных матерей. Возраст выхода на пенсию для них варьируется от 50 до 57 лет в зависимости от количества детей.
